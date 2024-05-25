https://news.day.az/politics/1662926.html Уверен, что казахстанско-азербайджанское стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться - Токаев
Уверен, что казахстанско-азербайджанское стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться - Токаев
Уверен, что казахстанско-азербайджанское стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.
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