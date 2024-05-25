https://news.day.az/officialchronicle/1662923.html Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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