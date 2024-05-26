https://news.day.az/society/1663086.html В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - ФОТО
В Гёйчае столкнулись два автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Гёйчай-Уджар, проходящей через село Поту.
Легковой автомобиль марки "Volkswagen" столкнулся с автомобилем марки "Лада", которая двигалась с противоположной стороны.
В результате оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были доставлены на машине скорой медицинской помощи в Гёйчайскую центральную районную больницу и взяты под наблюдение врача.
В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.
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