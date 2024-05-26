В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Гёйчае столкнулись два автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Гёйчай-Уджар, проходящей через село Поту.

Легковой автомобиль марки "Volkswagen" столкнулся с автомобилем марки "Лада", которая двигалась с противоположной стороны.

В результате оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены на машине скорой медицинской помощи в Гёйчайскую центральную районную больницу и взяты под наблюдение врача.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование.

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