Растущий международный имидж Азербайджана укрепил его статус, как главного организатора международных встреч. Международные организации, помня о мощном потенциале страны и ее глобальном положении, все чаще выбирают Азербайджан в качестве сцены для своих значимых мероприятий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье первой англоязычной газеты Азербайджана Azernews.

Со временем в Азербайджане было проведено множество международных форумов, конференций и соревнований, охватывающих политическую, экономическую, гуманитарную и спортивную сферы, что подчеркивает его уникальную привлекательность как глобального центра событий.

Этот год знаменует собой вершину организаторского мастерства Азербайджана, поскольку он готовится принять крупнейшее международное мероприятие - 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Известный как надежный партнер в современных международных отношениях, Азербайджан выступает в качестве выдающегося государства на Южном Кавказе, выступая экономическим, политическим и гуманитарным ядром региона. Имея богатый опыт организации мероприятий мирового уровня, необходимо выделить 2 престижных мероприятия, проведенных Азербайджаном в последнее время: председательство в Движении неприсоединения в 2019-2021 годах и VII саммит Организации тюркских государств.

Саммит религиозных лидеров и министерская встреча Движения неприсоединения

Баку также служил местом проведения дипломатических встреч на высоком уровне, включая Саммит религиозных лидеров и министерскую встречу Движения неприсоединения. Эти мероприятия предоставили возможность лидерам различных религиозных и политических взглядов собраться вместе и изучить пути содействия миру, толерантности и сотрудничеству на глобальной арене.

С 2019 года Азербайджан принял на себя председательство в Движении неприсоединения (ДН), срок полномочий которого первоначально был установлен на три года по единогласному решению стран-членов. Демонстрируя доверие к руководству Азербайджана, наше председательство было продлено еще на один год, что является признанием наших усилий по расширению деятельности организации и глобальному влиянию.

Под руководством Азербайджана Движение неприсоединения процветало, став крупнейшей международной организацией в мире после Генеральной Ассамблеи ООН. Руководство Президента Ильхама Алиева укрепило положение и роль Азербайджана на мировой арене, добившись значительных успехов для Движения.

Активный подход главы нашего государства в качестве председателя Движения неприсоединения получил широкую поддержку как внутри Движения, так и среди других стран. Несмотря на проблемы, вызванные пандемией Covid-19 во время председательства Азербайджана, страна умело скорректировала свою повестку дня с учетом новой реальности.

Азербайджан продемонстрировал свои способности в многосторонней дипломатии, твердо приверженный ее принципам. С 2019 года и до начала этого года Азербайджан горячо отстаивал принципы многосторонности в рамках Движения неприсоединения, в которое входят 120 стран. Будучи второй по величине организацией после ООН, Движение неприсоединения поддерживает такие ключевые ценности, как суверенитет, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела.

Азербайджан сыграл активную роль в поддержке этого движения путем создания женских и молодежных организаций, тем самым укрепляя его институциональную структуру и создавая сплоченную сеть. Эти инициативы, запущенные Азербайджаном, подчеркивают его приверженность продвижению дела многосторонности.

Движение неприсоединения взяло на себя ведущую роль в глобальной борьбе с пандемией, сплотив международное сообщество для борьбы с угрозой. В мае 2020 года в Азербайджане прошел онлайн-саммит, посвященный COVID-19, на котором Президент Ильхам Алиев предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященную реагированию на пандемию. Это предложение получило поддержку более чем 150 стран, что привело к успешной сессии в декабре 2020 года, на которой присутствовали более семидесяти глав государств и правительств, что стало поворотным моментом в глобальных усилиях по реагированию на пандемию.

Приверженность Азербайджана оказанию гуманитарной помощи была замечательной: он оказал поддержку более чем 80 странам, преимущественно членам Движения неприсоединения. Это отражает приверженность нашей страны общечеловеческим ценностям, подкрепленную добровольным взносом в размере 10 миллионов долларов США во Всемирную организацию здравоохранения.

Председательство в Движении неприсоединения и проведение таких престижных мероприятий подчеркивают приверженность Азербайджана многосторонности и глобальной солидарности. Оно иллюстрирует ключевую роль нашей страны в формировании международного дискурса и развитии сотрудничества во все более взаимосвязанном мире.

VII саммит Тюркского совета

Расширение связей с тюркоязычными странами является краеугольным камнем внешнеполитической повестки Азербайджана. Твердая приверженность нашей страны укреплению этого союза остается в центре внимания, подчеркивая нашу приверженность развитию значимых отношений через новые границы.

15 октября 2019 года в Баку состоялся VII саммит Тюркского совета - знаковое событие, подтвердившее членство Узбекистана в организации. Единогласным решением стран Движения неприсоединения Азербайджан принял на себя председательство на 2019-2022 годы, и вновь единогласным решением наше председательство было продлено еще на год. Накануне саммита был созван Бизнес-форум, заложивший основу для активного обсуждения вопросов экономического сотрудничества. По завершении саммита председательство в организации перешло к Азербайджанской Республике, что подчеркнуло приверженность страны развитию тюркского сотрудничества до следующего саммита.

Два года спустя, 12 ноября 2021 года, Стамбул приветствовал 8-й саммит, ознаменовавший переход председательства от Азербайджана к Турции. В ходе этого саммита был ратифицирован документ "Тюркский мир - Видение 2040", в котором подчеркивается участие стран-членов совета в преобразовании освобожденного Карабахского региона в зону "зеленой энергетики", что является свидетельством дальновидности организации и духа сотрудничества. .

Выдающиеся лидеры, в том числе Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, собрались в Баку на саммит, подтверждая свою приверженность тюркской солидарности и сотрудничеству.

Тюркский совет, основанный на Нахчыванском соглашении, подписанном 3 октября 2009 года, выступает в качестве международной межправительственной организации, призванной способствовать всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными странами. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция являются его членами-основателями, отстаивая взаимные интересы и солидарность в тюркском мире.

Председательство Азербайджана в Совете Безопасности ООН

Примечательно, что Азербайджан вступил в должность председателя Совета Безопасности ООН в мае 2012 года и октябре 2013 года. За эти два периода Совет Безопасности провел 30 пленарных и индивидуальных заседаний, а также 29 закрытых заседаний. В частности, он принял 7 резолюций, 3 заявления председателя и опубликовал 13 заявлений для прессы.

За время своего пребывания в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Азербайджан 28 октября 2013 года созвал встречу на высоком уровне, посвященную расширению сотрудничества между ООН и Организацией исламского сотрудничества. Кроме того, Азербайджан предложил развивать отношения между ООН и Советом сотрудничества тюркоязычных государств.

В сентябре 2017 года во время 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Ильхам Алиев выступил перед ассамблеей, подробно рассказав об агрессивной политике Армении и ее последствиях. Глава государства подчеркнул важность международных решений и резолюций в разрешении конфликта, подчеркнув значение четырех резолюций Совета ООН. Он подчеркнул отсутствие международного давления на агрессора как ключевое препятствие на пути разрешения конфликта и остановился на достижениях Азербайджана за последние 25 лет, включая его международные экономические усилия.

Под председательством Азербайджана Совет Безопасности ООН с 3 по 9 октября организовал визит в Африку. 8 октября в Аддис-Абебе Эфиопия, Экваториальная Гвинея и Азербайджан выступили сопредседателями 7-го ежегодного совместного заседания Совета мира и безопасности африканских стран. Союза и Совета Безопасности ООН. Обсуждения были сосредоточены на различных региональных вопросах, включая ситуацию в районе Великих озер, отношениях между Суданом и Южным Суданом, Сомали, Центральноафриканской Республикой и Сахельским регионом, кульминацией которых стало принятие совместного коммюнике.

30 октября Совет принял отчет, отражающий его деятельность за прошедший год, включающий встречи, обсуждения и решения, принятые в период председательства Азербайджана.

Будучи председателем Совета Безопасности ООН, Азербайджан продемонстрировал непоколебимую приверженность международному миру и безопасности, внося существенный вклад в развитие международного права и справедливости. Азербайджан наладил тесное сотрудничество с другими членами Совета Безопасности, Секретариатом ООН, международными институтами, неправительственными организациями и средствами массовой информации, укрепив свою репутацию надежного и решительного партнера в глобальных делах.

В последние годы Баку превратился в динамичный центр проведения широкого спектра престижных международных мероприятий. От захватывающих гонок "Формулы-1" до культурного зрелища конкурса песни "Евровидение" и Европейских и исламских игр солидарности, Баку принимал самые разнообразные мероприятия, демонстрирующие его богатое культурное наследие, организационное мастерство и приверженность развитию глобального диалога и сотрудничества.

Гран-при Азербайджана Формулы 1

Одной из жемчужин в календаре событий нашей страны является Гран-при Азербайджана Формулы-1. Высокооктановая гонка привлекает любителей гонок со всего мира, чтобы они стали свидетелями наполненного адреналином зрелища на улицах Баку. Гран-при с его сложной трассой и потрясающим видом на современный горизонт азербайджанской столицы в сочетании с историческими достопримечательностями стал событием, которое поклонники автоспорта обязательно должны посетить.

Евровидение

Еще одним событием культурного ландшафта Баку является конкурс песни "Евровидение". В 2012 году город покорил публику по всему миру, приняв у себя этот культовый музыкальный конкурс. Конкурс песни "Евровидение" не только продемонстрировал яркую музыкальную сцену Азербайджана, но и предоставил артистам со всей Европы платформу, чтобы собраться вместе, чтобы отпраздновать разнообразие и творчество.

Европейские и исламские игры солидарности

Баку еще больше укрепил свою репутацию мирового спортивного центра, приняв у себя I Европейские игры в 2015 году и IV Игры исламской солидарности в 2017 году. Эти мультиспортивные мероприятия собрали спортсменов из Европы и исламского мира, укрепляя дух товарищества и взаимного уважения, спортивного мастерства. Современные спортивные сооружения Баку и теплое гостеприимство оставили неизгладимое впечатление как на участников, так и на зрителей.

Бакинские международные форумы

Помимо спортивных и культурных мероприятий, Баку стал центром интеллектуального обмена и дипломатического диалога благодаря проведению международных форумов. 6-й Бакинский международный гуманитарный форум, 6-й Всемирный форум по межкультурному диалогу, Глобальный Бакинский форум и Глобальный медиа-форум предоставили лидерам мнений, политикам и профессионалам СМИ платформу для участия в конструктивных дискуссиях по актуальным глобальным проблемам. Эти форумы подчеркнули роль Баку как моста между Востоком и Западом, способствующего межкультурному взаимопониманию и сотрудничеству.

На протяжении всей своей истории Азербайджан служил плавильным котлом культур, свидетельством его стратегического положения, соединяющего Восток и Запад. Наше богатое мультикультурное наследие, сформированное столетиями различных влияний, способствовало развитию непреходящих ценностей толерантности, взаимного уважения и партнерства в азербайджанском обществе.

Самым последним из таких мероприятий стал VI Всемирный форум межкультурного диалога на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности", прошедший в Баку в мае этого года. Это значимое событие, являющееся частью Бакинского процесса, было направлено на содействие межкультурному диалогу в глобальном масштабе.

Форум предоставил платформу для людей разных этнических, культурных, религиозных и языковых групп для участия в открытых и уважительных дискуссиях, способствующих взаимопониманию. Бакинский процесс, запущенный президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году и поддержанный ведущими международными организациями, собрал более 10 000 участников из 180 стран на более чем 250 мероприятий, что положило начало новым межкультурным инициативам в регионе.

Целью форума было содействие миру, укрепление глобальной безопасности и развитие сотрудничества. Форум стремился сформулировать политику, документы и соглашения, способные оказать влияние на мировые правительства по насущным вопросам.

Теперь, когда в центре внимания находится COP29, Азербайджан готов установить новые стандарты в организации мероприятий. Город Баку готовится принять не только COP29, но и 19-ю встречу сторон Киотского протокола и 6-ю сессию встречи сторон Парижского соглашения, обещая две недели активного глобального диалога и сотрудничества. Ожидая примерно 70-80 тысяч иностранных гостей, Баку готов пульсировать энергией мира.

Поскольку Баку готовится принять 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) наряду с другими важными международными мероприятиями, репутация города как ведущего места для проведения мероприятий мирового уровня продолжает расти. Благодаря сочетанию современной инфраструктуры, культурного богатства и непоколебимого гостеприимства Баку готов снова приветствовать мир, подтверждая свой статус глобального маяка прогресса и единства.

Это монументальное событие является не только свидетельством организационной хватки Азербайджана, но и значительным повышением его международного авторитета. Он подтверждает приверженность Азербайджана общечеловеческим ценностям и его неотъемлемую роль в мировом сообществе, демонстрируя непоколебимую приверженность страны продвижению коллективного благополучия человечества. По мере того, как мир сходится в Баку, звезда Азербайджана сияет ярче на международной арене, подчеркивая его статус маяка прогресса и единства во взаимосвязанном мире.