Власти Аргентины приостановили поставки газа на ряд предприятий

Предприятия Аргентины получили распоряжение от правительства о прекращении поставок газа из-за холодной погоды в некоторых регионах страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, по информации издания Clarin, уведомления о временном прекращении поставок газа получили текстильные предприятия и производители продукции из пластика. Решение о приостановке позволяют властям предотвратить массовые отключения газа из-за высокого спроса и обеспечить газом приоритетные объекты.

Кроме того, власти предупредили, что временное прекращение поставок затронет и автозаправки. Как отметили в правительстве, необходимость этих мер вызвана "уязвимостью газовой системы", вызванной недостатком финансирования, сокращением поставок газа из Боливии и высоким спросом.

По данным Национальной метеорологической службы страны, температура воздуха в столице - Буэнос-Айресе - может опуститься до 2 градусов.

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