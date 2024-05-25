Адвокат Трампа обвинил создателей фильма о нем во вмешательстве в выборы

Адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа Дэвид Уоррингтон обвинил создателей "документально-драматического" фильма "Ученик", повествующего о становлении бизнес-империи миллиардера в 1970-х и 1980-х годах, в клевете и вмешательстве в президентские выборы.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Washington Post, в чьём распоряжении оказалось письмо правозащитника.

Премьера "Ученика" состоялась 21 мая на Каннском кинофестивале, зрители приняли ее долгими стоячими аплодисментами. В издании отмечают, что снятый гражданами США, Канады, Дании и Ирландии байопик представляет Трампа насильником, из-за чего представители бизнесмена неоднократно называли картину "политически-мотивированной фабрикацией".

"Кинокартина позиционирует себя как фактическую биографию господина Трампа, но не может быть дальше от истины. Это клубок лжи, которая очерняет президента Трампа и являет собой прямое иностранное вмешательство в американские выборы", - заявил Уоррингтон.

Также в письме адвокат Трампа потребовал снять картину с показа.

Накануне премьеры представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг объявил, что команда миллиардера будет подавать судебный иск на создателей "Ученика" с целью опровержения представленной в картине информации. 24 мая команда фильма ответила на заявление, назвав картину "справедливым и сбалансированным портретом бывшего президента".

Режиссер картины Али Аббаси заявлял, что надеется выпустить "Ученика" в американский прокат в середине сентября, в разгар предвыборных дебатов. Но в настоящее время фильм еще не получил дату начала проката.

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