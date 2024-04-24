В Баку подорожали услуги такси

В последние дни в Баку наблюдается рост цен на услуги такси. Это объясняется несколькими причинами.

Согласно опросу, проведенному Trend среди предпринимателей, работающих в сфере такси, причиной роста цен является резкое сокращение количества автомобилей, предоставляющих услуги такси, передает Day.Az.

Уменьшение количества автомобилей связано с несколькими причинами. Одна из причин заключается в том, что в связи с решением Кабинета министров о запрете на использование в перевозках такси автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, многие предприниматели массово выставляют на продажу свои старые автомобили.

Другая причина заключается в том, что операторы такси больше не рассматривают в своей деятельности автомобили, произведенные до 2007 года. Поэтому предприниматели снимают эти автомобили с линии и выставляют их на продажу.

Отмечается, что все это привело к резкому сокращению количества автомобилей, предоставляющих услуги такси, что, в свою очередь, создало предпосылки для роста цен на услуги такси.

Напомним, что Кабинет министров утвердил "Требования к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок, и легковых автомобилей такси".

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