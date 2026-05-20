Гиперкар LaFerrari гонщика F1 пустят с молотка

Спорткар LaFerrari гонщика F1 Фелипе Массы выставят на аукцион за $5 млн.

Как сообщает Carscoops, продажей машины займется аукционный дом RM Sotheby's, передает Day.Az со ссылкой на Motor. Ориентировочно за автомобиль хотят выручить $ 6 млн.

Фелипе Масса выступал за Ferrari в "Формуле-1" на протяжении восьми лет (с 2006 по 2013 год). Вскоре после ухода из команды он получил ключи от одного из 499 гиперкаров LaFerrari, когда-либо построенных итальянским брендом. Ferrari позволила гонщику самостоятельно выбрать дизайн - автомобиль окрашен в черный цвет Nero Black с красными полосами Rosso Corsa на переднем сплиттере, порогах и заднем диффузоре.

Гиперкар также оснащен специальной табличкой между сиденьями с надписью "Grazie Felipe" (Спасибо, Фелипе) и подписью тогдашнего генерального директора Ferrari Луки ди Монтедземоло. Сам Масса расписался на приборной панели из углеродного волокна.

Масса владел автомобилем с 2014 по 2021 год, пока его не купил датский коллекционер. Пробег гиперкара составляет менее 4 тыс. километров, а последнее обслуживание прошло в Дании. Для сравнения, недавно проданный LaFerrari, который принадлежал певцу Джею Кею (Jamiroquai) и имел пробег 11тыс. километров, ушел с молотка примерно за $ 5,81 млн.