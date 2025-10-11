https://news.day.az/azerinews/1787462.html Braziliya millisinin üzvü "Qalatasaray"ın hədəfində PSJ-nin müdafiəçisi Lukas Beraldo karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər. Day.Az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, "Qalatasaray" braziliyalı futbolçunu transfer etmək istəyir.
Braziliya millisinin üzvü "Qalatasaray"ın hədəfində
PSJ-nin müdafiəçisi Lukas Beraldo karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər.
Day.Az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, "Qalatasaray" braziliyalı futbolçunu transfer etmək istəyir.
İstanbul nəhəngi Beraldonu yanvar ayında heyətinə qatmağa çalışacaq. "Sarı-qırmızılar"ın planı 21 yaşlı mərkəz müdafiəçisini satınalma bəndi ilə icarəyə götürməkdir.
Qeyd edək ki, PSJ Lukas Beraldonu 2024-cü ilin yanvar ayında "San Paulo"dan transfer edib. Braziliya millisinin üzvü bu mövsüm Paris təmsilçisinin heyətində meydana çıxdığı 10 rəsmi matçda 1 qol vurub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре