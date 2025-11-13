Gündə nə qədər zeytun yemək lazımdır? – Faydaları
Zeytun həm qədim dövrlərdən bəri "sağlamlığın simvolu" sayılır, həm də Azərbaycan süfrələrinin ayrılmaz hissəsidir. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, bu məhsulun faydaları çox olsa da, gündəlik qəbul miqdarı düzgün seçilməlidir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qida üzrə ekspertlərin sözlərinə görə, zeytunun optimal gündəlik miqdarı 5-10 ədəd (təxminən bir ovuc və ya ¼ stəkan) civarındadır. Bu miqdar orqanizm üçün vacib olan yaxşı yağları, antioksidanları və vitaminləri təmin edir.
Zeytunun faydaları
Mütəxəssislərin fikrincə, zeytun tərkibindəki təkli doymamış yağ turşuları, E və A vitaminləri, eləcə də polifenollar sayəsində bir çox sağlamlıq üstünlüyü yaradır:
Ürək-damar sistemini qoruyur. Pis xolesterinin səviyyəsini azaldır, damarların elastikliyini artırır.
İltihab və oksidləşməni azaldır. Zeytundakı antioksidant maddələr orqanizmdə xroniki iltihab riskini azaldır.
Bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir. Zeytunun tərkibindəki lif və təbii fermentlər həzmi yaxşılaşdırır.
Dəri və saç üçün faydalıdır. E vitamini dərinin və saçın daha sağlam görünməsinə kömək edir.
Mineral mənbəyidir. Zeytun dəmir, kalsium və mis kimi minerallarla zəngindir.
Diqqət edilməli məqamlar
Bununla belə, zeytunun bəzi növləri duzla zəngin olur. 100 qram zeytində gündəlik natrium miqdarının 25-30 faizinə qədər duz ola bilər. Bu səbəbdən hipertoniya və böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkənlər zeytini az miqdarda qəbul etməlidirlər.
Mütəxəssislər həmçinin xəbərdarlıq edirlər ki, "çox zeytin yeyim, daha sağlam olum" prinsipi doğru deyil. Əsas məsələ - tərəzili və davamlı qidalanmadır.
Necə yemək tövsiyə olunur?
Zeytunu gün ərzində müxtəlif formalarda qəbul etmək olar:
Səhər yeməyində 5-8 ədəd zeytun;
Günorta salatlara və ya sendviçə əlavə edilə bilər;
Axşam isə duzsuz və ya az duzlu zeytin qəlyanaltısı kimi istifadə oluna bilər.
Beləliklə, gündəlik rasionda 5-10 ədəd zeytun həm dad, həm də sağlamlıq baxımından kifayət qədər faydalıdır. Əsas odur ki, duz miqdarına diqqət edilsin və zeytun təbii, keyfiyyətli mənbədən seçilsin.
