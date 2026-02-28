İran ərazisində olan Azərbaycan vətəndaşlarından müraciət daxil olub? - XİN-dən CAVAB
İran ərazisində raket hücumları fonunda orada olan Azərbaycan vətəndaşlarından hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Bu barədə Day.Az-ın sorğusuna cavab olaraq Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə müvafiq suala cavabında deyib.
"Xeyr, daxil olmayıb. Yeni məlumat olsa paylaşacağıq", - deyə o bildirib.
Qeyd edək ki, fevralın 26-da Cenevrədə İran və ABŞ arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların üçüncü raundu keçirilib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasında baş tutan görüş vəziyyətin diplomatik yolla tənzimlənməsi üçün son şans kimi qiymətləndirilirdi. Danışıqlarda konkret razılaşmalar əldə olunmayıb. Tehran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaqdan, nüvə obyektlərini demontaj etməkdən və nüvə proqramının inkişafına müddətsiz məhdudiyyətlər tətbiq etməkdən imtina edib. Fevralın 28-də səhər saatlarında İsrail və ABŞ İrana qurudan, dənizdən və havadan zərbələri endirməyə başlayıb.
