Bakıda SARA qadın geyimləri brendinin ikinci dükanı açılıb - FOTO
Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda Azərbaycan istehsalçısı olan SARA qadın geyimləri brendinin ikinci dükanı açılmışdır.
Day.Az xəbər verir ki, SARA brendi 1991-ci ildən qadın paltarlarının istehsalı üzrə ixtisaslaşır və artıq Azərbaycanın bütün regionlarında öz malını realizasiya edir.
Qeyd olunmalıdr ki, SARA brendinin ənənəvi məhsulları artıq Rusiya Federasiyasının Şimali Qafqaz subyektlərində, premial xəttinin modelləri isə Yaxın Şərq və Avropa ölkələrində satılır.
Qürurverici haldırki, SARA ilk gündən öz məhsulunu məhz Azərbaycan istehsalı kimi təqdim edir və ölkəmizdə istehlakçılar tərəfindən tanınır.
"Sizi əmin etməyə cəsarət edirik ki, SARA brendi model cərgəsi zənginliyi, tikiş keyfiyyyəti ilə Türkiyə və Avropaistehsalçıları ilə uğurla rəqabət edir. SARA brendi model cərgəsini geniş alıcıkütləsinin və eləcə də eksklyuzivlik tələbləri irəli sürən müştərilərin zövqününəzərə almaqla təklif edir", - deyə istehsalçı bildirib.
