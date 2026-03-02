Seymur Fətəliyev Panamanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

27 fevral tarixində Panamanın Meksikadakı Səfirliyi tərəfindən təşkil edilmiş iqamətgahı Mexiko şəhərində olmaqla Panamada akkreditə olunmuş səfirlərlə ilk görüş çərçivəsində Panama Respublikasının xarici işlər naziri cənab Xavyer Eduardo Martinez-Aça Vazkes səfir Seymur Fətəliyevi qəbul edib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Meksikadakı Səfirliyinin X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

Qeyd olunur ki, görüş zamanı Azərbaycan-Panama münasibətlərinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub.