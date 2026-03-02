https://news.day.az/azerinews/1819534.html Seymur Fətəliyev Panamanın xarici işlər naziri ilə görüşüb - FOTO 27 fevral tarixində Panamanın Meksikadakı Səfirliyi tərəfindən təşkil edilmiş iqamətgahı Mexiko şəhərində olmaqla Panamada akkreditə olunmuş səfirlərlə ilk görüş çərçivəsində Panama Respublikasının xarici işlər naziri cənab Xavyer Eduardo Martinez-Aça Vazkes səfir Seymur Fətəliyevi qəbul edib.
Seymur Fətəliyev Panamanın xarici işlər naziri ilə görüşüb - FOTO
27 fevral tarixində Panamanın Meksikadakı Səfirliyi tərəfindən təşkil edilmiş iqamətgahı Mexiko şəhərində olmaqla Panamada akkreditə olunmuş səfirlərlə ilk görüş çərçivəsində Panama Respublikasının xarici işlər naziri cənab Xavyer Eduardo Martinez-Aça Vazkes səfir Seymur Fətəliyevi qəbul edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Meksikadakı Səfirliyinin X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
Qeyd olunur ki, görüş zamanı Azərbaycan-Panama münasibətlərinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре