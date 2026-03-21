"PSJ"nin rəqibi matçın təxirə salınmasını istəmir
"Lans"ın baş məşqçisi Pierre Saje "PSJ" ilə Liqa 1 oyununun təxirə salınmasına qarşı çıxıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, matçın 11 aprel tarixində keçirilməsi planlaşdırılır. Paris klubu isə 8 və 14 aprel tarixlərində "Liverpul" ilə Çempionlar Liqasının 1/4 final oyunlarını oynayacaq.
Saje "Lans"ın da proqramının gərgin olduğunu bildirib və oyunun təxirı salınması ilə razılaşmayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре