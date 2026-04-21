Milli Məclis Hesablama Palatasının hesabatını qəbul etdi

Milli Məclis Hesablama Palatasının 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatını qəbul edib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hesabat Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

Hesabatı Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov təqdim edib.

Sənəd müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.