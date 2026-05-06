Səhər qəhvə əvəzinə nə içməli? Ekspertlər 3 faydalı alternativ açıqladı
Səhərlər qəhvə və ya çay yerinə daha sağlam içkilərə üstünlük vermək orqanizm üçün daha faydalı hesab olunur.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər liflə zəngin bitki mənşəli içkilərin həm həzm sistemini dəstəklədiyini, həm də qan şəkərini tənzimləməyə kömək etdiyini bildirir.
Tövsiyə olunan əsas alternativlərdən biri bağayarpağı toxum qabığından (psillium) hazırlanan dəmləmədir. Bu içki bağırsaqların fəaliyyətini tənzimləyir, toxluq hissini artırır və xüsusilə 2-ci tip diabet və artıq çəkidən əziyyət çəkənlər üçün faydalı sayılır. Digər seçim isə kətan toxumu içkisidir - bu da liflə zəngindir və həzm sisteminə müsbət təsir göstərir.
Bundan əlavə, limonlu su və çia toxumlarının qarışığı metabolizmi sürətləndirir və bağırsaq hərəkətliliyini artırır. Bununla belə, mütəxəssislər qeyd edir ki, yüksək lifli bu cür içkilər bəzi hallarda, xüsusilə bağırsaq problemləri və ya anemiya zamanı ehtiyatla istifadə olunmalıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре