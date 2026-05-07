https://news.day.az/azerinews/1832844.html İsmayıllıda 43 yaşlı kişi itkin düşdü İsmayıllı rayon sakini 43 yaşlı Aqşin Behbudov yaşadığı ünvandan çıxıb naməlum istiqamətə gedərək bir daha geri qayıtmayıb. Day.Az xəbər verir ki, onun əlamətləri: boyu 185 sm, saçları şabalıdı, arıq bədən quruluşludur.
İsmayıllıda 43 yaşlı kişi itkin düşdü
İsmayıllı rayon sakini 43 yaşlı Aqşin Behbudov yaşadığı ünvandan çıxıb naməlum istiqamətə gedərək bir daha geri qayıtmayıb.
Day.Az xəbər verir ki, onun əlamətləri: boyu 185 sm, saçları şabalıdı, arıq bədən quruluşludur.
Şəkildəki şəxsi görənlərdən və haqqında məlumatı olanlardan DİN-in "102" Xidməti Zəng Mərkəzi və Nazirliyiin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə, həmçinin İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsinin 020 -285-11-89 şəhər və 050-280-45-00 mobil nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре