İsmayıllıda 43 yaşlı kişi itkin düşdü

İsmayıllı rayon sakini 43 yaşlı Aqşin Behbudov yaşadığı ünvandan çıxıb naməlum istiqamətə gedərək bir daha geri qayıtmayıb.

Day.Az xəbər verir ki, onun əlamətləri: boyu 185 sm, saçları şabalıdı, arıq bədən quruluşludur.

Şəkildəki şəxsi görənlərdən və haqqında məlumatı olanlardan DİN-in "102" Xidməti Zəng Mərkəzi və Nazirliyiin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə, həmçinin İsmayıllı Rayon Polis Şöbəsinin 020 -285-11-89 şəhər və 050-280-45-00  mobil nömrələrinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.