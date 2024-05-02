В Баку состоялось открытие выставки «Влюбленный дервиш»

1 мая 2024 года в Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки современных художников-миниатюристов Республики Узбекистан "Влюбленный дервиш", организованной Галереей изобразительного искусства Национального Банка Узбекистана, Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств.

Как передает Day.Az, на выставке представлено более 80 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Церемония открыла вступительной речью директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова. Далее выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Азербайджане Бахром Ашрафханов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ульвия Гамзаева, заместитель председателя Союза художников Азербайджана Агали Ибрагимов, народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов, директор Галереи изобразительного искусства Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Камола Акилова и художники-миниатюристы - авторы представленных на выставке работ.

В ходе мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Галереей изобразительного искусства Узбекистана и Азербайджанским национальным музеем искусств. Цель меморандума включает в себя расширение сотрудничества в сфере культуры, совместную научно-исследовательскую работу, обмен опытом и знаниями, совместную организацию и проведение выставок, научных семинаров и конференций.

В конце мероприятия гости ознакомились с выставкой, которая продлится до 8 мая 2024 года.

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