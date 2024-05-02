В Баку выступят лучшие в мире молодые скрипачи-виртуозы Эльвин Ходжа Ганиев и Даниил Булаев с "Кремерата Балтика"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 5 мая в 19.00 состоится концерт лауреатов международных конкурсов Эльвина Ходжа Ганиева (Азербайджан-Турция) и Даниила Булаева (Латвия). Музыканты выступят в сопровождении созданного выдающимся скрипачом и музыкальным деятелем современности Гидоном Кремером уникального коллектива, лауреата премии Грэмми - оркестра "Кремерата Балтика", сообщает Day.Az.

Отметим, что в объявленном раннее концерте Гидона Кремера и его оркестра "Кремерата Балтика" произошли изменения. Как сообщила Trend Life организатор вечера, учредитель Premier LTD, музыковед Назакет Касимова, в связи с состоянием здоровья Маэстро и заменой программы концерта, для выступления в Баку приглашены лауреаты международных конкурсов Эльвин Ходжа Ганиев и Даниил Булаев. В программе будут исполнены известные хиты классической музыки "Восемь Времен года -от Вивальди до Пьяццоллы".

Билеты можно приобрести во всех кассах Баку и онлайн https://iticket.az/events/concerts/kremerata-baltika-and-elvin-khoja-ganiyev-and-daniil-bulayev/109483

Эльвин Ходжа Ганиев - заслуженный артист Азербайджана, представитель большой музыкальной династии, внук прославленного скрипача, народного артиста Азербайджана Сарвара Ганиева и пианистки Тамиллы Джафаровой, сын известного виолончелиста Хайретдина Ходжа и пианистки Нармины Ганиевой, преподавателей Билькентского университета Анкары и солистов Билькентского симфонического оркестра. Эльвина называют "Азербайджанским Паганини". Получал образование в Турции, Швейцарии, Германии и Испании, выступал на самых престижных сценах мира.

Даниил Булаев - победитель престижных международных конкурсов скрипачей, выступал во многих странах мира. В 2021 году, став победителем Международного конкурса струнных инструментов Виндзорского фестиваля, получил уникальную возможность выступить в Виндзорском замке со всемирно известным Лондонским филармоническим оркестром перед присутствующими в зале королем Карлом III и его братом Эдуардом.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!