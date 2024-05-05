https://news.day.az/culture/1657844.html Внук Мустафазаде исполнил шедевр азербайджанской музыки - ВИДЕО
Внук Мустафазаде исполнил шедевр азербайджанской музыки - ВИДЕО
Внук выдающегося азербайджанского джазового пианиста и композитора Вагифа Мустафазаде Рамиз Хан исполнил знаменитое произведение "Реквием" своего дедушки, передает Day.Az.
Представляем вашему вниманию видео:
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