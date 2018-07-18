Азербайджан и Украина могут довести товарооборот до $1 млрд

Азербайджан и Украина обладают достаточным потенциалом для доведения товарооборота до одного миллиарда долларов. Об этом сообщил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев украинскому интернет-изданию "Информатор", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам посла, за последний год товарооборот между странами вырос в 2,5 раза.

Худиев также затронул гуманитарное сотрудничество между двумя странами, напомнив, что сегодня состоится открытие после реставрации сквера имени Муслима Магомаева в Киеве. В церемонии открытия примет участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в 2017 году составил 810,28 миллиона долларов. На экспорт азербайджанской продукции в Украину пришлось 350,4 миллиона долларов. За год товарооборот между странами вырос в 2,5 раза, а экспорт из Азербайджана в Украину почти в восемь раз.

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