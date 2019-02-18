Amrahbank в очередной раз радует своих клиентов подарками!
C 15 февраля 2019 г., по сложившейся традиции уже шестой год подряд Amrahbank проводит кампанию "Депозитный фестиваль 6".
В ходе кампании каждый вкладчик, разместивший в банке депозит на минимальную сумму 5000 АЗН, 3000 Евро или 3000 долларов США получает ежегодный доход до 14% и гарантированные подарки от банка.
В качестве подарков Amrahbank предлагает своим клиентам подарочные карты на осуществление различных видов покупок во многих торговых объектах города. С помощью подарочных карт от Amrahbank клиенты могут приобрести телевизоры, ноутбуки, мобильные телефоны и другую бытовую технику, одежду, парфюмерию, продукты в супермаркетах, а также посетить кафе и рестораны города.
Более подробную информацию о призах можно получить по ссылке http://www.amrahbank.com/index.php?menu=142
Хотим отметить что, Amrahbank является членом Фонда Страхования Вкладов (ADIF) с 2007г.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
-
17 Фев. 19:00 13 643
-
17 Фев. 18:11 13 002
-
17 Фев. 23:08 7 484
-
17 Фев. 23:11 6 398
-
17 Фев. 23:24 5 683