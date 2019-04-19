С понедельника Палата по надзору за финановыми рынками закончила работу по сбору и обработке информации обо всех кредитных должниках, которым полагается компенсация.

Учитывая огромный спрос на эту информацию среди наших читателей и многочисленные просьбы ответить на те или иные вопросы в связи с темой компенсаций, Day.Az предлагает вам подборку ответов и рекомендаций Палаты в ответ на самые часто задаваемые обращения граждан.

- У меня долларовый кредит и я уже узнал размер компенсации. Я могу получить компенсацию и за кредит в манатах?

- Согласно указу Президента Ильхама Алиева, выплата компенсации касается всех видов гарантированных и негарантированных кредитов в размере не более 10 тысяч долларов США, рассчитываемой по датам двух девальваций (21 февраля и (или) 21 декабря 2015 года) оставшейся суммы кредитных долгов физических лиц в иностранной валюте.

- У меня несколько кредитов в валюте. Каждый из них по отдельности не превышал 10 000 долларов, но в сумме итоговая цифра выше. Могу ли я расчитывать на компенсацию?

- Нет. Этот указ касается физических лиц, у которых имелись кредитные долги во всех банках и небанковских кредитных организациях, действовавших или ликвидированных в период первой девальвации (21 февраля 2015 года) и второй девальвации (21 декабря 2015 года), и размер оставшейся суммы основных кредитов этих лиц не превышает 10 тысяч долларов США.

- Везде указывается, что речь о проблемных кредитах. Я брал кредит до девальвации, платил по нему даже после изменения курса, и погасил. Мне полагается компенсация?



- Да. Согласно указу, физическим лицам, взявшим кредит до девальвации и погасившим кредит после окончания девальвации, будет выплачена компенсация, исходя из оставшейся суммы основных кредитных долгов в соответствующие даты девальвации.

- А если я так и не выплатил кредит, взятый четыре года назад, до девальвации? Будет ли мне компенсация?

- Да, компенсация выплачивается по всем кредитам, взятым до девальвации, но погашенным после девальвации, или же по не полностью выплаченным кредитам.

- У меня есть действующие кредиты. Получу ли я в таком случае компенсацию по валютным кредитам, которые были у меня до девальвации?

- Да, но важно иметь в виду: если у вас есть активный кредит, то полагающаяся вам компенсация в первую очередь будет направлена на выплату всех основных кредитных долгов, срок выплаты которых истек, по всем действующим и (или) ликвидированным банкам и небанковским кредитным организациям.

- До девальвации имелись долларовые кредиты. которые были погашены в период между первой и последней девальвации. Предусмотрены ли какие-либо льготы для таких должников?

- Компенсация выплачивается в целях покрытия государством финансовой потери, с которым столкнулось физическое лицо в результате девальвации. В случае если в соответствующий промежуток времени не было девальвации, а также, если физическое лицо не столкнулось с какой-либо финансовой потерей, то данному лицу не предусматривается выплата компенсации.

- Я взял кредит в долларах после 21 декабря 2015 года, стоит ли мне рассчитывать на льготы или компенсации?

- После 21 декабря 2015 года в Азербайджане не происходили девальвации, поэтому физические лица не сталкивались с какими-либо финансовыми потерями. В связи с этим, данным физическим лицам не предусмотрена выплата какой-либо компенсации. Тем не менее, если срок задержки по кредитному долгу к первому марта 2019 года превышает более 360 дней, банк предложит этим лицам реструктуризировать основные кредитные долги, заменив такой кредит льготным кредитом, с годовой процентной ставкой в размере одного процента сроком на пять лет (с льготным периодом в один год). Также в подобном случае предусматривается аннулировать проценты по этим кредитам.

- Будет ли выплачена компенсация физическим лицам, долларовые долги которых были реструктуризированы и переведены в манаты?

- В случае, если оставшийся долг по основному кредиту физического лица в иностранной валюте, возникший к 21 февраля и (или) 21 декабря 2015 года, меньше 10 тысяч долларов США, им будет выплачена соответствующая компенсация.

- Я брал кредит в евро, могу ли я рассчитывать на компенсацию?

- Да. Согласно указу, выплата компенсации или реструктуризация, относится к кредитам во всех иностранных валютах. В таком случае выплата компенсации осуществляется в соответствие с курсом валют этих кредитов на 21 февраля 21 декабря 2015 года, а реструктуризация - в соответствие с курсом на первое марта 2019 года Центрального Банка Азербайджана.

- Предусмотрены ли какие-либо льготы лицам, имеющим долг по манатным кредитам?

- Будут реструктуризированы кредиты с размером остатка по основному долгу в национальной валюте до 17 тысяч манатов по кредитным договорам, заключенным с первого января 2012 года до первого марта 2019 года, и со сроком задержки более 360 дней.

- Как получить компенсацию?

- Нет необходимости ходить в банк. Список клиентов, которые смогут воспользоваться льготами, уже готов и обрабатывается. Банки будут сами вызывать должников в один из филиалов для того, чтобы выплатить им причитающиеся средства. Проверить, сколько вам должен банк, можно на странице pk.fimsa.az.

- Когда будут непосредственно выплачивать деньги?



- Что касается самих компенсаций по кредитам, их выдача начнется в конце апреля и продлится до конца мая текущего года.





Э. Алиев