В январе-марте 2019 года среднемесячная заработная плата по Баку увеличилась на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 817,3 маната. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на отчет Бакинского городского статистического управления.

Самая высокая среднемесячная заработная плата была у работников предприятий и организаций, осуществляющих промышленную, финансовую и страховую деятельность, профессиональную, научную и техническую деятельность, а также у работников сферы информации, связи и строительства.

Самая низкая заработная плата наблюдалась у работников здравоохранения, сферы социальных услуг, сельского хозяйства, сферы операций с недвижимостью, образования, отдыха, развлечений и искусства.

В целом по Азербайджану среднемесячная заработная плата в 2018 году составила 544,1 маната, что на три процента больше показателя 2017 года.