С первых дней создавшее много шума "Full energy" представило свое лицо.

Привлекшая к себе внимание 10-гo июня в 18.20 с "Full minute" "Full energy" провела очередную бурную презентацию.

На мероприятии, прошедшем 3-его августа в отеле "Hyatt Regency" был представлен как лицо фирмы новый источник молодежи, заводящий своим исполнением Мир Юсиф. Подписание долгосрочного контракта с известным исполнителем стало первым сигналом предстоящих больших проектов.

Мероприятие, в котором приняли участие сотни известных людей из социальных сетей "Instagram" и "Facebook" и представители шоу-бизнеса, прошло увлекательно и весело. Организованные игры в бассейне и новые полные адреналином мнгновения с VR очками вызвали много интереса.

Презентация рекламы и лица бренда "Full", выбранные известным DJ-ем музыкальные треки добавили оттенок презентации. Гости нескончаемую энергию черпали от "Full".

Представляем вашему вниманию фотоотчет с презентации, состоявшейся благодаря беспрестанному труду большой команды.

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