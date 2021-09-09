Владельцы малых агрохозяйств должны соответствовать новым условиям экспорта

Ограничение, введенное Россией в импорте сельхозпродукции, условия, определенные в последнее время страной-импортером, обусловливают необходимость пересмотра стратегии экспорта Азербайджана. На экспорт идет продукция более специализированных и сформировавшихся хозяйств.

Об этом в интервью в рамках очередного выпуска авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал глава Аппарата Агентства пищевой безопасности (АПБ) Эльхан Микаилов, передает Day.Az.

По его словам, владельцы малых агрохозяйств должны осознать необходимость работы в новых условиях и соответствовать им: "Основным же сегментом мелких хозяйств должен быть внутренний рынок. В развитых странах существуют специальные механизмы для импорта, которым занимаются мелкие хозяйства. В нашей стране тоже реализуются соответствующие меры в этом направлении. В первую очередь, должна расширяться кооперация, и по инициативе министерства экономики и министерства сельского хозяйства уже создан ряд таких кооперативов. В свою очередь Агентство пищевой безопасности получило соответствующее разрешение по этим кооперативам от российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору".