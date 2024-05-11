https://news.day.az/world/1659321.html Израильская армия ведет обстрел Рафаха
Израильская армия ведет обстрел Рафаха
Израильские войска ведут артиллерийский обстрел города Рафах на юге сектора Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
По его сведениям, обстрелу и бомбардировкам подверглись центральные и восточные районы города, расположенного на юге палестинского анклава у границы с Египтом. Также поступают данные о бомбардировке северо-восточных кварталов Рафаха.
Кроме того, ливанский телеканал Al Mayadeen информирует об ударах израильских ВВС по городу Хан-Юнис, который также расположен на юге сектора.
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