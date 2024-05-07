Главный экономист ЕЦБ отметил рост уверенности в приближении инфляции к цели

Последние статданные по экономике еврозоны повышают уверенность в том, что инфляция в регионе возвращается к целевому показателю в 2%.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн испанской газете El Confidencial.

Предварительный отчет статистического управления Евросоюза, опубликованный на прошлой неделе, показал, что инфляция в еврозоне в апреле осталась на мартовском уровне в 2,4%. При этом впервые с ноября прошлого года было отмечено замедление инфляции в сфере услуг (до 3,7% с 4%), отметил Лейн.

"Это важный первый шаг в следующей фазе ослабления инфляции", - сказал он.

"Апрельские данные по инфляции в еврозоне, а также отчет о динамике ВВП региона за первый квартал, укрепляют мою уверенность в том, что инфляция возвращается к целевому уровню, - заявил Лейн. - Таким образом, на данный момент моя уверенность в этом выше, чем была в момент нашего апрельского заседания. Конечно же, до июня мы получим новые данные".

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле замедлилась до минимальных с февраля 2022 года 2,7% с 2,9% месяцем ранее. ВВП еврозоны в первом квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,4% в годовом выражении. Рост экономики еврозоны в поквартальном выражении был максимальным с третьего квартала 2022 года.

Трейдеры ждут, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки на июньском заседании, однако не уверены в дальнейших сроках их снижения.

В настоящее время базовая ставка по кредитам ЕЦБ находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Многие эксперты задаются вопросом о том, каким образом отсрочка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы скажется на решениях ЕЦБ.

Лейн заявил, что европейский регулятор в своих решениях будет руководствоваться ситуацией в еврозоне и "не стоит преувеличивать" влияние действий ФРС на политику ЕЦБ.

"Ситуация в американской экономике и процентные ставки в США влияют на еврозону самым различным образом, и эти разные механизмы работают в противоположных направлениях", - сказал он.

Лейн также отметил, что ЕЦБ внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке.

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