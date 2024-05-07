Венгрия стремится к углублению партнерства с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Венгрия крайне заинтересована в укреплении экономических связей с Азербайджаном.

Об этом сказал Trend в эксклюзивном интервью президент Венгерского института международных отношений Гладден Паппин.

Паппин отметил, что между Венгрией и Азербайджаном существует очень тесное сотрудничество, которое в 2023 году перешло на уровень расширенного стратегического партнерства. По его словам, хотя Венгрия и является членом ЕС, ее культурное наследие уходит корнями в Центральную Азию. С 2018 года страна - член-наблюдатель Тюркского совета, а ныне Организации тюркских государств (ОТГ). У Венгрии глубокие культурные связи с Азербайджаном и другими членами ОТГ.

"Глубокие исторические и культурные связи Венгрии с регионом сильно влияют на ее интерес к укреплению экономических отношений с Азербайджаном. В стране действует несколько значимых венгерских компаний, и за последние годы между нашими государствами наблюдается заметный рост взаимной торговли, а также реализации совместных проектов, особенно в сфере энергетики", - сказал он.

Паппин подчеркнул, что обе страны занимают ключевые позиции на транзитных маршрутах между Востоком и Западом, являясь своего рода воротами между двумя континентами. Венгрия и Азербайджан также прошли через трудный путь восстановления своего национального суверенитета за последние десятилетия. Этот общий опыт и позиция в современной геополитической среде делают их двусторонние отношения чрезвычайно прочными.

Затрагивая тему транспортных связей между Европой и Китаем, Паппин подчеркнул, что пропускная способность Среднего коридора значительно возросла за последние годы.

"Средний коридор, проходящий через территорию Венгрии, соединяет ее с Китаем. Венгрия и Китай имеют крепкие связи: на территории страны действует ряд китайских предприятий, которые постепенно расширяют свое присутствие и становятся все более важными. Значительная часть импорта венгерских товаров поступает из Китая и играет ключевую роль в производственном процессе. Поэтому увеличение пропускной способности Среднего коридора имеет стратегическое значение", - сказал он.

Более того, Паппин отметил, что за последние несколько лет интерес Венгрии к закупке энергии из Азербайджана возрос. Это привело к предложениям ряда двусторонних инфраструктурных и транспортных проектов, включая прокладку подводного кабеля, который в конечном итоге позволил бы эффективно доставлять "зеленую" энергию из Азербайджана в Венгрию.

"Однако логистическая сторона импорта энергии является довольно сложным процессом, и в ближайшие несколько лет в реализации этих проектов будут участвовать различные партнеры. Министр Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия стремится обеспечить до 10 процентов своих энергетических потребностей за счёт Азербайджана в скором будущем. Эта цель уже начала осуществляться благодаря прошлогоднему соглашению о первоначальной транспортировке и поставке энергии и природного газа в Венгрию", - сказал он.

Паппин отметил, что в последние годы Венгрия постепенно переходит к "зеленой" энергетике, но делает это осторожно, чтобы не нанести ущерба домашним хозяйствам. Основной акцент делается на удовлетворении энергетических потребностей местного населения. Однако страна стремится стать ключевым транзитным узлом между Западом и Востоком для товаров, энергоресурсов и проектов в области "зеленой" энергетики, осуществляемых между Азербайджаном и Европейским союзом.

"Тот факт, что конференция COP29 пройдет в Азербайджане, стране с развитой нефтедобычей, свидетельствует о том, что традиционное представление о разделении между добычей ископаемых и производством "зеленой" энергии начинает меняться. Это показывает, что возможно продолжать "зеленый переход" и стремиться к чистой экономике, не отказываясь от традиционных источников энергии насколько это возможно", - сказал он.

Стоит отметить, что Институт развития и дипломатии (Institute for Development and Diplomacy - IDD) университета ADA организовал лекцию для студентов университета, на которой Паппин подробно рассмотрел позицию Венгрии по отношению к изменяющемуся мировому порядку, выделив ее уникальное положение как страны, входящей в ЕС и расположенной на стыке Запада и Востока.

"Венгрия хорошо осознает необходимость поддержания открытой и кооперативной мировой экономики, особенно в контексте Европы, что предполагает экономическое сотрудничество не только с США, но и с Китаем, а также как можно большим числом других партнеров", - добавил он.

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