Между Азербайджаном и Словакией подписан документ о сотрудничестве

Азербайджанская инвестиционная компания и "Эксимбанк" Словакии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан 7 мая в ходе азербайджано-словацкого бизнес-форума, который проходит в Баку.

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