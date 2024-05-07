https://news.day.az/economy/1658283.html Между Азербайджаном и Словакией подписан документ о сотрудничестве
Между Азербайджаном и Словакией подписан документ о сотрудничестве
Азербайджанская инвестиционная компания и "Эксимбанк" Словакии подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан 7 мая в ходе азербайджано-словацкого бизнес-форума, который проходит в Баку.
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