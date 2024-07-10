Развитие углеродного рынка может стимулировать производство "зеленого" топлива в мире

Развитие углеродных рынков, а именно торговля углеродными квотами и развитие механизма углеродных кредитов, могут сыграть ключевую роль в ускорении внедрения в мире "зеленого" водорода, экологически чистого авиационного топлива (SAF) и новейшей системы удаления диоксида углерода через прямое улавливание и хранение воздуха (DACS).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на исследование Международного энергетического агентства (МЭА) и компании "GenZero".

"Развитие углеродного рынка, углеродных кредитов может привлечь частный капитал в проекты по разработке новых технологий, что важно для выполнения мировой климатической повестки дня. Правительства и частный сектор должны сотрудничать в целях создания надлежащих благоприятных условий для инвестиций в новые технологии и "зеленые" тренды. Нужна политическая воля и эффективные финансовые инструменты", - считают МЭА и GenZero.

В их совместном документе указано, что для достижения глобальных целей по нулевым выбросам и ограничения роста глобальных средних температур до 1,5 °С необходимо быстро расширить масштабы внедрения инновационных технологий чистой энергии.

"К 2030 году производство водорода с низким уровнем выбросов должно вырасти с почти нуля до ошеломляющих 70 миллионов тонн. Доля SAF в авиации должна вырасти примерно до 11%, а ежегодное удаление диоксида углерода с помощью системы DACS должно достичь почти 70 млн тонн", - прогнозируют МЭА и GenZero.

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