Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sofia News Agency, об этом сообщили в болгарской газовой компании Bulgargaz.

Поставки газа в Болгарию по долгосрочному контракту с Азербайджаном были возобновлены 19 января, сообщила компания 20 января.

На минувшей неделе компания "Булгаргаз" сообщила о временном прекращении поставок газа из Азербайджана с 7 января по техническим причинам. Ожидалось, что поставки возобновятся 11 января, однако 10 января компания BP предупредила о технической проблеме на трубопроводе, который транспортирует конденсат с платформы Shah Deniz Alpha на Сангачальский терминал. Для устранения проблемы работа платформы была временно приостановлена.

С вечера 18 января BP-Azerbaijan возобновила добычу с платформы "Shah Deniz Alpha", после того как все неисправности с конденсатопроводом были устранены.

В настоящее время производственные и экспортные операции с платформы постепенно наращиваются, и выход на полную мощность ожидается в течение нескольких дней, отметили в BP-Azerbaijan.