Стейки стали роскошью

В 2022 году в мире резко снизился спрос на стейки. Это произошло из-за роста цен на говядину, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Особенно резким падение оказалось в странах, где традиционно едят это блюдо: в США, Великобритании, Аргентине и Бразилии. В доказательство агентство привело южноамериканскую статистику. Так, за последние 16 лет житель Аргентины в среднем стал потреблять на 21,5 кг говядины меньше, всего 47,2 кг в год. Зато спрос на курицу за последние 20 лет вырос почти в 2,5 раза: с 18 до 46 кг в год.

41-летний житель Буэнос-Айреса Омар Анибал Соса рассказал, что еще несколько лет назад покупал стейки "килограммами" и готовил их каждые выходные. А сейчас он делает это намного реже. К примеру, последний раз мужчина готовил стейк больше месяца назад.

"Сегодня приготовление барбекю - это роскошь", - добавил Соса.

По данным аналитиков NielsenIQ, спрос на говядину в Великобритании и США также сократился - на 5,8% и 4% соответственно. Прогноз на увеличение цен сохраняется.