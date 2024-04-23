Ученые выяснили секрет притягательности больших порций фастфуда

Австрийские ученые узнали, почему люди склонны переедать вредной пищи. Оказалось, что чем больше порция фастфуда, тем вкуснее она кажется потребителю. Исследование было опубликовано в научном журнале Appetite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Согласно широко распространенному мнению, люди думают, что здоровая пища не может быть вкусной, и это озадачивает, потому что существует множество вариантов здоровой и вкусной еды. Мы хотели лучше понять, почему люди до сих пор формируют такое негативное мнение о здоровой пище. Это поможет нам побудить людей питаться здоровой пищей, не чувствуя, что им нужно жертвовать вкусом", - объяснила ведущий автор работы Соня Кунц.

Команда задействовала в двух экспериментах около 350 человек. Им показывали изображения различных блюд, часть которых относилась к здоровой еде, а другие были вредной пищей. Участников попросил и оценить предполагаемый вкус и пользу представленных угощений.

Оба теста дали один и тот же результат. Добровольцы чаще всего считали наиболее вкусной нездоровую еду в больших порциях.

По словам авторов исследования, их открытие поможет управлять пищевым поведением людей, стимулируя их есть больше здоровой еды.

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