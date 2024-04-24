Шеф-повар рассказал, для кого предназначался английский завтрак

Надоевшие варианты завтрака вроде яичницы или овсянки можно разнообразить, добавив дополнительные ингредиенты. Об этом рассказал "Газете.Ru" бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов, передает Day.Az.

По словам Кузнецова, завтрак должен быть достаточно питательным, чтобы обеспечить заряд энергии надолго. Поэтому имеет смысл приготовить английский завтрак, состоящий из жареных яиц, картофельного оладушка, сосисок и бекона, фасоли и овощей с тостом.

"Это блюдо было придумано специально для рабочих, которым важно сохранять силы на протяжении долгого времени. Английский завтрак известен своим насыщенным составом и высоким содержанием белка, жиров и углеводов", - объяснил шеф-повар.

Тем, кто предпочитает завтракать овсянкой, Кузнецов предложил добавить в кашу груши.

"Смешайте овсянку с грушами, добавьте корицу и немного меда или кленового сиропа и запеките в духовке до золотистого цвета", - посоветовал шеф-повар.

Он также отметил, что вкусным и питательным станет завтрак из киноа и жареных яиц.

"Можно прямо на сковородке выложить киноа, наполненный овощами, и в углубления добавить яйца для более интересной подачи. Это блюдо сочетает в себе богатые протеинами киноа и яйца", - рассказал Кузнецов.

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