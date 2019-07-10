Amazon Game Studios - игровое подразделение компании Amazon - занято разработкой многопользовательской онлайн-игры по "Властелину колец". В проекте, создаваемом по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье, также задействована китайская Leyou, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сам тайтл был анонсирован еще в прошлом году принадлежащей Leyou студией Athlon Games. Тогда компания заявляла, что сотрудничает с неким "партнером-разработчиком". Им, как стало известно сегодня, оказался Amazon Game Studios.

Предполагается, что новая MMO будет условно-бесплатной. Поиграть в неё можно будет как на компьютерах, так и игровых консолях. Действие игры, говорили в Athlon, будет происходить "задолго до событий 'Властелина колец', с землями, народами и существами, которых поклонники вселенной Толкина никогда не видели". Дата выхода игры не уточняется.

Как уточняет The Verge, новая MMO Amazon и Leyou никак не связана с грядущим сериалом "Властелин колец", в котором события также будут разворачиваться задолго до начала книжного цикла Толкина. В Amazon говорят, что ТВ-шоу и MMO разрабатываются отдельно и не имеют отношения друг к другу.

Опыт создания мультиплеерных игр имеется у обеих компаний. Leyou принадлежит Digital Extremes - студия-разработчик Digital Extremes, а Amazon Game Studios близка к запуску New World - своей первой MMO-"песочницы" с открытым миром.

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