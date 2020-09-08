В США суперкомпьютер разгадал главную тайну коронавируса

Суперкомпьютер Summit, установленный в Оак-Риджской национальной лаборатории Соединенных Штатов Америки, сумел разгадать главную загадку коронавируса

Summit является вторым по вычислительной мощности устройством в мире, запущенным в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на news.ru. Машине для исследования понадобились более семи дней. За это время была обработана информация о более чем 40 тысячах генов из примерно 17 тысяч генетических образцов. Summit просчитал около двух с половиной миллиардов комбинаций, передает eLife.

Полученная информация позволила предположить, что самую главную роль в распространении COVID-19 играет брадикининовый шторм. В итоге специалисты сделали вывод, что коронавирус, вероятнее всего, является заболеванием сердечно-сосудистой системы. Поэтому для его лечения нужно использовать лекарства, которые чаще применяются при избытке брадикинина (пептид, расширяющий кровеносные сосуды и потому снижающий артериальное давление. - NEWS.ru). Такие препараты являются достаточно распространенными.

Вместе с тем специалисты полагают, что результаты исследования суперкомпьютера ещё предстоит проверить. Однако нельзя отрицать того, что брадикининовый шторм объясняет очень многое в "поведении" коронавируса - начиная от механизмов инфицирования и развития заболевания, заканчивая тем, почему пациентам зачастую становится только хуже при искусственной вентиляции легких. Дело в том, что развитие такого "шторма" приводит и к повышенной выработке гиалуроновой кислоты, которая превращает жидкость в лёгких в желе, полностью закупоривающее альвеолы - неважно, сколько кислорода поступает в дыхательную систему, если она на микроуровне не способна его поглотить.