Разработчики Apple представили руководству прототип шлема смешанной реальности

Разработчики компании Apple представили руководству прототип гарнитуры, обеспечивающей доступ к смешанной реальности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь идет об устройстве, которое позволяет совмещать элементы виртуальной и дополненной реальности. Как информирует Bloomberg, на прошлой неделе оно было представлено совету директоров Apple. В последнее время активизировалась также разработка операционной системы, на основе которой будет функционировать новое устройство.

Bloomberg отмечает, что изначально разработчики Apple рассчитывали представить шлем смешанной реальности в июне текущего года, однако презентацию было решено отложить из-за задержек в разработке. Как подчеркивает агентство, ожидается, что новый продукт будет представлен в течение ближайших нескольких месяцев. По оценкам экспертов Bloomberg, гарнитура смешанной реальности от Apple будет стоить порядка $2 тыс.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.