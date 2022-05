Названы системные требования подписки PlayStation Plus

Sony назвала системные требования новой подписки для геймеров. Об этом сообщается в блоге PlayStation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании отметили, что пользователям обновленной подписки PlayStation Plus будут доступны классические игры, выпущенные для консолей PS1, PS2, PSP, PS3 и PS4. Для ее работы пользователи ПК должны будут установить специальное приложение для доступа к сервису.

Представители Sony отметили, что минимальная конфигурация должна иметь ОС Windows 7, процессор Intel Core i3 с частотой от 2000 мегагерц, 300 мегабайт на диске, два гигабайта оперативной памяти, звуковую карту и USB-порт. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать компьютер с процессором Intel Core i3 с частотой 3500 мегагерц или AMD A10 с частотой 3800 мегагерц. Также пользователи компьютеров могут использовать геймпад DualShock 4.

Новая подписка PlayStation Plus состоит из трех уровней. Минимальный PS Plus Essentials оценивается в десять долларов в месяц и включает в себя доступ ко всем сервисам PS Plus и три бесплатные игры. Пользователи максимального уровня PS Plus Premium должны будут платить 18 долларов ежемесячно - геймеры получат доступ к библиотеке из 320 игр и демоверсиям.