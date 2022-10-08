Renault и Nissan обсудят реструктуризацию альянса

Главы компаний Renault Лука де Мео и Nissan Макото Утида обсудят в воскресенье перспективы реструктуризации альянска компаний, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на публикацию Financial Times, передает Day.Az.

По словам источников издания, руководитель Renault надеется найти решения вопросов в области интеллектуальной собственности компаний на фоне намерения Renault перейти на выпуск электромобилей и продать китайской компании Geely ту часть бизнеса Renault, которая ориентирована на развитие технологий, связанных с двигателями внутреннего сгорания.

При этом японская автокомпания выступает против того, чтобы ее патенты оказались доступны китайской компании, утверждают источники FT.

О намерении Renault разделить бизнес на отдельные структуры, отвечающие за разработку электромобилей и машин с ДВС, и продать последнюю китайской Geely на паях с крупной нефтяной компанией, сообщило в конце августа агентство Reuters.