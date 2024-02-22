Apple намерена усилить шифрование в iMessage

Корпорация Apple намерена усилить шифрование данных в iMessage для предотвращения хакерских атак с использованием квантовых компьютеров в будущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что квантовые компьютеры появятся [в повсеместном использовании] не ранее конца текущей декады либо к середине 2030-х годов, но Apple готовится к ним уже сейчас", - сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Аналитики агентства поясняют, что шаги компании в этом направлении обусловлены беспокойством по поводу перехвата данных хакерами в 2024 году и последующей расшифровкой их с появлением технологий квантовых вычислений.

Бета-версия протокола безопасности получит название PQ3 и будет выпущена с обновлением iOS 17.4. Она полностью заменит текущие способы шифрования в iMessage к концу 2024 года.

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