Если вы порезались, прежде всего необходимо оценить уровень неприятности. Если рана очень глубокая, лучше всего не медлить и вызвать скорую. Не зависимо от того, решили ли вы ждать врача или справиться с ранкой самостоятельно, важно предпринять несколько действий: "Рамблер" рассказывает, какие из них спасут вам жизнь, передает Day.Az.

Первый шаг - вымойте руки с мылом или гелем-антисептиком. В противном случае вы рискуете занести инфекцию в вашу ранку. Если у вас под рукой есть стерильные медицинские перчатки, наденьте их.

Второй шаг - наложите на место пореза кусок чистой марли, придавите ее и держите в таком положении 2-3 минуты. Если кровь остановилась, промойте ранку и обработайте ее зеленкой, йодом или перекисью, после чего заклейте лейкопластырем.

Большинство порезов и царапин заживают в течение 7-10 дней. За ранкой важно наблюдать. Если вы видите, что она не заживает и/или начала гноиться, незамедлительно обратитесь ко врачу.

Если порез получился глубоким, важно держать руку/ногу вертикально, чтобы место ранения оказалось выше уровня сердца: так кровь быстрее остановится.

Обработайте рану перекисью водорода, затем плотно прижмите кусок бинта или ткани к порезу. Вспомните, как обычно вам накладывают повязку на руку, когда берут кровь из вены. Попросите кого-то, кто в момент пореза будет рядом, повторить это действие. После перебинтовки посидите на месте и оставьте в покое ту часть тела, которую повредили. Если в течение 15-ти минут кровь не останавливается, вызывайте врача.