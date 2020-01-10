Что надо пить, чтобы дольше жить

В Китае несколько лет проводили исследование, чтобы выяснить влияние чая на состояние здоровья человека - прежде всего, на сердечно-сосудистую систему.

В ходе проекта China-PAR, который стартовал в 1998 году, выяснилось, что менее всего подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и в целом живут дольше те, кто регулярно пьет зеленый чай, пишет European Journal of Preventive Cardiology, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Отмечается, что благотворное влияние этого напитка связано с его биологически активными компонентами - полифенолами, которые, в частности, снижают кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов (а именно они являются главными факторами развития ССЗ).

Кроме того, отмечается, что именно зеленый (а не черный) чай оказывает такое влияние на здоровье человека, поскольку при производстве черного чая полифенолы окисляются и теряют свои антиоксидантные свойства.

Что же касается частоты употребления зеленого чая, это объясняется тем, что полифенолы в организме человека в течение длительного времени не сохраняются, и для максимально полезного эффекта его надо пить постоянно.