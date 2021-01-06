В ЕС рекомендовали к использованию еще одну вакцину от коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое отвечает за выдачу рекомендаций на использование на территории союза вакцин от коронавируса, в среду рекомендовало к использованию вторую по счету вакцину от COVID - на этот раз производимую американской компанией Moderna.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил регулятор по итогам заседания специального научного комитета.

"Комитет ЕМА тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины (Moderna - ред.) и рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение", - говорится в сообщении регулятора в Twitter.

Теперь техническое решение об использовании вакцины Moderna в ЕС должна в ближайшее время оформить Европейская комиссия. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комиссия "усиленно работает, чтобы одобрить эту вакцину и сделать ее как можно скорее доступной для ЕС".

Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 миллионов доз данной вакцины.

Двадцать первого декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 миллионов доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.

Ранее Еврокомиссия заключила аналогичные соглашения с AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.

Заключённые ЕС контракты позволят странам-членам союза получить в общей сложности свыше 1,2 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины.