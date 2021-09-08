В России рассказали о препарате от коронавируса «МИР-19»

Начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства Дарья Крючко заявила, что препарат от коронавируса "МИР-19", разработанный в ФМБА, предположительно, будет использоваться для ранней постконтактной профилактики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она подчеркнула, что подробности будут обнародованы после проведения клинических испытаний.

Ранее Крючко сообщила, что специалисты Федерального медико-биологического агентства создали прибор, способный почти за полчаса с высокой степенью точности установить наличие COVID-19. По ее словам, на то, чтобы диагностировать коронавирусную инфекцию, системе понадобится 27 минут. Речь идет о моменте забора материала до получения финального результата.

Также она добавила, что после доработки прибора система сможет фиксировать и другие антигены у людей.