Врач рассказал о главной опасности микротромбов

Врач-гематолог, завотделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава Павел Трахтман заявил, что тромбообразование в нашем теле происходит регулярно, однако организм способен "уравновесить" этот процесс, а COVID-19 нарушает работу по свертываемости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Коронавирус приводит к довольно серьезному нарушению свертывающей системы крови, вызывая, в том числе, повышенную способность к образованию тромбов. Поэтому во все рекомендации по лечению коронавирусной инфекции входит в том числе использование антикоагулянтов", - сказал он.

Врач напомнил, что особенно опасен вирус для тех, у кого повышено тромбообразование, а в растворении тромбов имеются нарушения.

Например, может происходить образование микротромбов сразу во многих капиллярах, и это может привести к тяжелым последствиям. К сожалению, выявить их нельзя, потому что протяженность сосудистого поля в организме очень велика", - сказал Трахтман.