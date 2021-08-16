https://news.day.az/officialchronicle/1370265.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы - ВИДЕО
"Дорогие соотечественники,
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы.
Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:
"Дорогие соотечественники,
Наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы побывали в Кяльбаджарском и Лачинском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".
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