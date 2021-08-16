Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Day.Az, в публикации Первого вице-президента Мехрибан Алиевой говорится:

"Дорогие соотечественники,



Наши поездки в освобожденные от оккупации районы продолжаются. Сегодня мы побывали в Кяльбаджарском и Лачинском районах. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки.



С глубоким уважением и любовью,



Ваша MEHRİBAN".