https://news.day.az/officialchronicle/1370267.html Президент Ильхам Алиев: Армяне, уходя из Кяльбаджара, разрушили здесь все здания, гидроэлектростанции, разрушили все - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: Армяне, уходя из Кяльбаджара, разрушили здесь все здания, гидроэлектростанции, разрушили все - ВИДЕО
Посмотрите на эти развалины. Армяне, уходя из Кяльбаджара, разрушили здесь все здания, гидроэлектростанции, разрушили все. Эти развалины - очередное проявление армянских зверств.
Об этом, как сообщает Day.Az, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кяльбаджарский и Лачинский районы. Кадрами из поездки на на своей официальной странице в Instagram поделилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
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