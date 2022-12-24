Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю дня рождения Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"24.12.2022. С Днем рождения, господин Президент! Пусть Великий Аллах хранит Вас и весь азербайджанский народ!"