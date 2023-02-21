https://news.day.az/officialchronicle/1540136.html Ариф Бабаев награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики
Ариф Бабаев награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Арифа Имран оглу Бабаева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской музыкальной культуры.
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